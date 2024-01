Lavastaja Marta Aliide Jakovski: panustame väga palju elu algusesse. Aga surmast ei räägi

Marta Aliide Jakovski tõdeb, et me liigume üha enam materialistliku maailma poole ja näeme elu kulgemist kindla skeemina. Aga me ei jõua selle kõrval tihti mõelda: miks ma seda teen, mis mu elus on oluline, mis elamisele mõtte annab?

FOTO: Argo Ingver | Delfi Meedia