Aleksei Jašin: on aeg eestikeelsele haridusele vastu töötav Keskerakond kukutada

Tallinnas on viimased kakskümmend aastat täitnud sisulist ainuvõimu Keskerakond. See on ligi kaks kolmandikku kogu taasiseseisvunud Eesti ajaloost. Tallinnas on üles kasvanud terve põlvkond noori ilma, et linnas saaks midagi toimuda Keskerakonna päitseid pähe ajamata. Praegu on haruldane võimalus teha stagnatsioonile lõpp. Keskpartei võim on murenemas, nende liikmete pidurdamatu väljavool pole veel sugugi otsas. Viimaks on avanenud võimalus muutusteks Tallinnas.