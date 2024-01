LP KOLUMN | Kelly Kipper: puuküürniku päevikud ehk Hoidkem „lammutajad“ oma korteritest eemal

Veel mäletan seda, et keset elutuba oli püsti pandud telk, kus elas keegi kolmas tüüp, vannitoa seinad hallitasid, köök oli kaetud ühtlase rasvakihi ja toidutükikestega ning näis, et kogu prügi, mis lammutajate duo (või trio) suutis aasta jooksul tekitada, oli saanud dekoori osaks. Kuna üür oli laekunud õigeks ajaks, ei hakanud omanikul ükski häirekell helisema. Kui aga naabrid hakkasid kurtma, et korteris jälle uputab, oli selge, et miskit on mäda. Tuli välja, et lausa otseses mõttes, sest lammutajate lahkudes tuli ruumides teha kapitaalremont.