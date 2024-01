Eerik-Niiles Kross: peame liitlasi veenma, et ainus võimalus maailmasõda ära hoida on takistada Vene rünnakut NATOle

Loogika, et Eesti või mõni Balti riik võiks olla Venemaa järgmine kujuteldav sihtmärk, on ainult osaliselt õige. Jutud, et „Eesti on järgmine“ pärinevad pigem poliitikutelt ja pigem Venemaad halvasti tundvatelt poliitikutelt. Aga ütleme siiski, et muidugi, Eesti võib olla Putini järgmine sihtmärk ja tal ei ole vaja meid tõsiselt kahjutavaks sõjaliseks operatsiooniks ülemäära pikka ettevalmistusaega. Halbade asjaolude kokkulangemisel ei pea selleks isegi Ukraina sõda läbi saama. Sellise stsenaariumi realiseerumine täna on märksa ebatõenäolisem kui oli veel kolm aastat tagasi.