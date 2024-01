Raimond Kaljulaid: Eesti kaitsekulutused peavad olema vahemikus 4-5 protsenti SKTst!

Kaitseväe juhataja Martin Herem on välja toonud, mis on need võimed, mis on hetkel jäänud joone alla ja ootavad järgmisi rahastusotsuseid.

Viimastel päevadel on puhkenud diskussioon selle üle, kas peaminister Kaja Kallas on teinud vea, hoiatades et Venemaa võib juba lähimal ajal, lähima 3-5 aasta perspektiivis ohustada NATO idatiiva riike, teiste seas ka Eestit. Minu jaoks on selle üle vaidlemine täiesti arusaamatu. See on nii ilmselge asi, et ausalt öeldes ma ei mõista, millest me üldse räägime.