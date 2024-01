„Liider – igapidi, suure tähega.“ Martin Heremi ajal sai kaitseväes päris asja tegemine täiesti uue hoo

Kas me teame, kes on ameti maha panna otsustanud kaitseväe juhataja kindral Martin Herem tegelikult? Ehkki ta on vägagi avalik persoon, on palju jäänud varju, nagu kaitseväes tihti. Milline on tema vari? Kui pikaks see osutub ja kui kaugele tulevikku venitub? Kõik, kes Heremiga koos on töötanud, teavad, kes ta on, milline on tema käitumisnorm, moraal ja eetika, sest ta on olnud väga avatud. Ja lõppkokkuvõttes, mehe sõna maksab – seda on Herem näidanud.