KULTUURIBIIT | Helilooja ja muusiku Lauri-Dag Tüüri playlist

Lauri-Dag Tüür muusika on kõlanud Eesti Draamateatris Tõnu Õnnepalu näidendite „Vennas“ ja „Mäed“ lavastustes. Lisaks dokumentaalfilmides „Inimese mõõt“, „Tšernobõli samuraid“, „Saare võimalikkusest“ ja „Vigala Sass – viimased lindid“. Kitarristina tegutsenud bändides Loom, Luarvik Luarvik ja Melmac. Artistina on ta muu hulgas esinenud Stalkeri festivalil (koos isa Erkki-Sven Tüüriga), Üle Heli festivalil ja Kukemuru Ambientil.

David Torn on teine selline kitarrist, kellest ma olen juba varasest noorusest peale vaimustuses olnud ja iseäranis see lugu just on mulle väga südamelähedane.