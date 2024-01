Lauri Laats: miks me ei räägi riiklikust panusest Eesti enda kaitsetööstuse arendamiseks?

Ajakirjanikud on intrigeerivate pealkirjade panemisel ja küsimuste koostamisel osavad, kuid peame lähtuma infost, mis tuleb meie kaitseväelt ja liitlastelt. Minu parima teadmise kohaselt ei ole praegu paanikaks põhjust. Samas ei tohi valvsust kaotada, sest paljud ei uskunud ka seda, et Venemaa alustab Ukrainas täiemahulist sõda, kuid ometi on tapatalgud kestnud juba ligi kaks aastat. Iseseisva riigina peame igal juhul olema valmis end kaitsma kõikide rünnakute eest.