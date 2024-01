REPLIIK | Jüri Ross: kas tõesti on mugavus on tähtsam kui õpetajate õiglane töötasu?

Seoses õpetajate palgatõusuks puuduva rahaga tuli meelde ERR artikkel 29. detsembril 2023. aastal „Eesti Panga järgmise aasta eelarve on 30,6 miljonit eurot“, kus on mainitud, et Eesti Pank investeerib põhivarasse 2024. aastal seitse miljonit eurot. Kõige mahukamad kinnisvara tööd on järgmisel aastal seotud Estonia puiestee 13 vana pangaoperatsioonisaali ja keskpanga muuseumi ümberehitamisega.