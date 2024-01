SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaal on lahingumasinatest nii terav nappus, et ladudest toodi välja 1950ndate masinad

Ukraina on aktiviseerinud droonirünnakuid Venemaal ning kui mitmete rünnakute edukuse osas on info vastukäiv, siis täna Brjanski oblastis Klintsis toimunud plahvatus kütusebaasis ja sellele järgnenud tulekahju ei jäta kahtlust - droonirünnak oli edukas ja mul on raske mõista kohalike hädaldamist, sest ukrainlased ulatasid külmetavatele venemaalastele sõbrakäe, süüdates sooja andva lõkke. Ukrainlased on sõbralik rahvas, loodetavasti aitavad samamoodi venemaalasi ka mujal Venemaal.