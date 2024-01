Streigijuht: oleme nõus selle aasta lisapalgatõusust loobuma, kui saame kollektiivlepingu

Reemo Voltri sõnas, et õpetajad on oma ettepanekutega tulnud juba nii madalale kui vähegi võimalik. Sel nädalal arutas valitsus, kas leida riigieelarvest 10 miljonit eurot õpetajate palkade tõstmiseks. Ettepaneku juurde käis ka klausel, et seejuures alustataks kollektiivlepingu läbirääkimisi.