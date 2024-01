Maria Jufereva-Skuratovski: Eesti paneelmaju hakatakse massiliselt remontima. Vajame kindlustunnet, et raha ei lähe ühistujuhtide taskusse

Selleks, et majade renoveerimine ei tekitaks umbusku, peab olema tagatud korralik tehniline ja finantsjärelevalve.

EL direktiivi järgi peavad aastaks 2050 kõik hooned Euroopa Liidus olema heitmevabad ja energiatõhusad. 14 000 elamu puhul Eestis tähendab see täieliku või osalise renoveerimise vajadust. 2025. aasta lõpuks peab riik esitama elu- ja mitteeluruumide renoveerimise kava järgmiseks 25 aastaks. Kuigi inimestel on renoveerimisest palju võita, on selgunud ka kaks murekohta: selle globaalse projekti piiratud rahastamine ja inimeste hirm renoveerimise ees.