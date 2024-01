360 aasta ja poole miljardi jagu põhjuseid põgenemiseks. Krüptomiljonärid saadeti koju täiesti tavalise jalavõruga

Krüptomiljonäre Ivan Turõginit ja Sergei Potapenkot on vahi all hoitud ühest küljest ettekäändel, et USA-s ähvardab neid kaitsjate arvutuste kohaselt 360-aastane vangistus. See hinnang on tekkinud kõikide kuriteoepisoodide eest võimaldatava maksimaalne karistuse kokku liitmisest. Sealne kohtusüsteem sellist arvutust ka lubab.