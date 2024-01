Riina Solman: Vene kodanikelt hääleõiguse äravõtmise küsimus tuleb kiirelt lahendada

Esmaspäevaselt koalitsiooninõukoja kohumiselt ootas Isamaa pikisilmi uudist, et valitsus jõuab kokkuleppele õpetajate palga tõstmises ja streigi ära jäämises. Kui õpetajad on läbi palgatüli esitanud terve peotäie erinevaid kompromissettepanekuid, siis valitsus – täpsemalt Reformierakond – pole nõus ühegi vastutulekuga. Peaminister süüdistab haridusministrit õpetajate palgaprobleemide mittelahendamises ning valitsuses loobitakse üksteise suhtes teravaid repliike. Üks Kallas on jätnud teise üksinda räästa alla ja õpetajad hätta. Selle käitumise tulemus on streik, mis nüüd peaministri jäikuse tõttu vältimatu.