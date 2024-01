Margit Sutrop presidendile: saadikute vastuvõtule mittekutsumine on solvang riigikogu aadressil

Minu nördimus ei ole isiklik. Olen käinud presidendi vastuvõtul 20 aastat ja mul on natuke isegi hea meel, et saan sel aastal tähistada Vabariigi sünnipäeva lisaks abikaasale ka oma ema, laste ja lapselastega. Riietega uhkeldamist ei kiida ma ka heaks. Eelmisel aastal annetasin Ukraina droonide jaoks raha, mille hoidsin kokku uute rõivaste valmistamiselt. Aga võtan osade parlamendi liikmete kutsumata jätmist solvanguna riigikogu aadressil. See on riigikogu tühistamine.

Põhiseadus ütleb, et Eesti riiki juhib rahva kui kõrgeima võimu kandja valitud riigikogu. Riigikogu valib presidenti, mitte vastupidi. Põhiseaduse raames on riigikogul võimalik seaduste kaudu kujundada teiste võimuharude ja põhiseaduslike institutsioonide tegevust. Tähtsuse järjekord on rahvas, riigikogu, president, valitsus. Kui ütlete, et kõik riigikogu liikmed ei mahu Teie vastuvõtule, siis tähendab see, et riigikogul pole Teie lugupidamist.

Eesti riigi püsimise jaoks on vaja, et kõik rahvasaadikud tunneksid, et neil on tohutu vastutus eesti rahva ees. Et nad peavad jätma kõrvale kõik oma erahuvid ning erakondlikud huvid ja teenima Eesti riiki. Ma ei unusta kunagi, kuidas 2022. aasta 24. veebruari hommikul heiskasime Pika Hermanni torni sini-must-valge lipu ja saime riigikogu esimehelt teada, et Venemaa on rünnanud öösel Ukrainalt. Vaatasin kaitseväe juhataja kindral Heremi murelikku nägu ja süda läks veelgi raskemaks. Samas tundsin, et kui Eestit peaks rünnatama, olen valmis oma kodumaa eest surema.

Traditsiooni rikkumine on ohtlik

Ma loodan, et nii tunnevad kõik rahvasaadikud, ka need, kelle emakeel ei ole eesti keel. On teada, et Ukraina Ülemraada liikmetest kümmekond põgenes kaks päeva enne sõja algust. Ustavust ja pühendumust Eestile saaks president ka vene kodukeelega saadikutes kasvatada. Nende kutsumata jätmine Eesti sünnipäeva tähtsale peole ei ole hea.