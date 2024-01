Sel talvel on Venemaal olnud enneolematult palju kütte- ja elektrisüsteemide rikkeid. Asi on nii käest ära, et president Vladimir Putin oli sunnitud võtma olukorra üle „isikliku kontrolli“. Sõda, korruptsioon, kontrollimatu ehitustegevus ja võimude vastutustundetu käitumine on riigi katastroofi äärele tõuganud.