NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: retoorika on muutunud. Rõhutatakse avalikult, et sõda NATO-ga pole välistatud

Euroopa Komisjoni siseturu ja kaitsetööstuse volinik Thierry Breton ütles Tallinna visiidi ajal, et ta loodab, et ka 1 miljoni mürsu lepe õnnestub täita selle aasta märtsiks-aprilliks ehk sisuliselt lubatud tähtajaks. Poliitilise tahte korral on liitlaste võimalused kordi suuremad kui Venemaal.