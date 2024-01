Toomas Artma: õpetaja silm põleb heleda leegiga, kuni keegi jälle ütleb, et oleme Lätiga võrreldes ropult üle makstud

Novembri alguses toimunud haridustöötajate hoiatusstreik soovitud tulemuseni ei viinud. Vahepealse ajaga on valitsus andnud noortele selge sõnumi – õpetajaks õppima minna ei ole mõtet. Sama sõnum on paradoksaalsel kombel aga ka Eesti Haridustöötajate Liidul. Esiteks, liidu eestkõneleja(te) hinnangul on Eesti koolis kõik halvasti ning teiseks indikaatoriks on 22. jaanuaril algava streigi sõnumiselgus. Ma kirjeldaks seda mõistega „ujuv eesmärk“.