Sunaki olukord on praegu nii täbar, et uuringut, mis ütleb otsesõnu, et peaministri poliitika on parteile hukatuslik ja mille kõneisikuks on Konservatiivse Partei liige, ei saa pidada selle nädala suurimaks ebalojaalsuse ilminguks. Sel nädalal jätsid 60 toorit, alamkoja liiget, toetuseta Sunaki põhiteemaks kujunenud rändepoliitika ettepaneku ja hääletasid selle muutmise poolt.