REISIKIRI | Põlvili langemine ja abieluettepaneku tegemine on ameeriklastel nagu rahvussport

Pärast ööpäevast teelolemist seadsime end esimesteks USA tundideks palava päikese alla otse keset South Beachi keskust asuva väikese hotelli basseinialale. Midagi klišeelikumat kui see paljude rikaste ja kuulsate kodu ning veel rohkemate vaeste ja tundmatute inimeste unistuste linna populaarseim piirkond ja kuulus Miami Beach annab välja mõelda. Aga kaugelt põhjamaalt saabunud külmetavatele puhkajatele on kuum päike, lõputu liivarand, restoranide katkematu rivi ja melu just need, mille pärast sai tuldud.