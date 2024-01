SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: venelaste lõputud inimmassid jätavad Ukraina kaevikud hõredaks

Avdijivka kaitsmise väike ime kestab, suurimad väljakutsed on Dnepri idakalda platsdarmi hoidmisel ning viimastel päevadel on ukrainlased kaotanud mõned positsioonid Bahmuti piirkonnast põhja pool. On murettekitavat infot Vene väejuhatuse kavatsusest jõudude koondamiseks Vugledari piirkonnas.