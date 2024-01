Kristjan Järvan: tõehetk käes - II pensionisambast raha välja võtnud tegid parima finantsotsuse

Esimeseks väidetakse, et 2023. aastal oli II samba fondidel väga hea tootlus - lausa 11,1 protsenti. Kui seda arvu taustsüsteemita vaadata, siis võiks see ehk isegi hea tunduda. Kui lisada kõrvale, et eelmisel aastal oli inflatsioon 9,2 protsenti, siis hakkab kuvand murenema. Veelgi nutusem on olukord, kui vaadelda viimase kahe aasta tulemusi.