Streik on alanud

Streik on ebameeldiv ja ebamugav, aga ei ole katastroof. Isegi siis, kui streigivad nii tähtsad tegelased nagu õpetajad, ei tähenda see kogu ühiskonna stressi viimist ega paljusid muid emotsionaalseid asju, mida ütlevad poliitikud, kellele see streik praegu sobib.