FOTOD | AkzoNobeli kunstipreemia pälvis Tõnis Saadoja

2000. aastatel peaaegu et masinlike fotorealistlike teostega alustanud Saadoja viimaste aastate praktika keskmes on dialoog 19. sajandi realistliku kunstiga, eriti Paul Raua (1865–1930) loominguga. Näiliselt juhuslikud, lihtsad ja etüüdlikud motiivid on esitatud erilise hoole ja detailsusega, tõstes esile üldisemas kunstipildis pikalt tagaplaanil olnud esteetilised ja formaalsed küsimused. Vaadates mineviku pärandit ühelt poolt tähelepanelikult ja teisalt värske pilguga, on tema kunsti keskmes siiski püüdlus mõtestada maalikunsti rolli ja tähendust ennekõike tänases päevas. Saadoja isiknäitus „Kõrgus merepinnast“ Kumu kunstimuuseumis (11. IV– 24. IX 2023) tõuseb esile kõrge kvaliteedi, terviklikkuse ja kontseptuaalselt huvitavate lahenduste poolest, mis annavad tunnistust kunstniku suurepärasest loomingulisest vormist.