Rahvusvahelise valuutafondi (IMF) viimase aruande järgi on Saksamaa ainus G7 riik, kelle majandus eelmisel aastal langes. Eri prognoosid lubavad, et majandusraskused räsivad Saksamaad ka tänavu. Lisaks kasvab riigis rahulolematus ja streikidest on saamas igapäevane nähtus.