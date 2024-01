Stella Runnel: iga külalisega tuleb kaasa tema retsept, mis jääb sageli toidulauda rikastama

Kohtume Tallinna vanalinnas, keskaegse maja ärklikorruse avaras boheemlaslikus korteris, kus Stella oma perega kümme päeva peatub. Korteris elavad nad koduvahetuse raames ning selle omanikud on end seniks sisse seadnud Stella stiilses ja avaras Supilinna kodus, mille ta on loonud koos abikaasa Tõnuga. Abielupaaril on kolm last: kuuene Suvi ning aasta ja kahe kuu vanused kaksikud Tali ja Kalju. Sageli on perega ka Tõnu 14-aastane poeg Tõnis eelmisest kooselust.