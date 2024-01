Vivian Loonela: kui Ungari pole Ukrainale abirahade andmisega nõus, siis tehakse seda ilma nendeta

Ka riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Liisa-Ly Pakosta hinnangul ei takista Ungari vastuseis ühelgi moel Ukraina jätkuvat toetust. Samas ei tähenda see tema sõnul, et kellestki liidus teerulliga üle sõidetakse.

Detsembris alustas Euroopa Liit Ukraina ning Moldovaga liitumisläbirääkimisi, mille hääletusel Ungari ei osalenud ning mis omakorda tähendas, et ka vastuhääli selles küsimuses polnud. Rõõmu-uudis ukrainlastele, kuid mitmetel Euroopa Parlamendi saadikutel tekkis küsimus, kas mitteosalemine ning asjaolu, et Euroopa Komisjon tegi Ungarile struktuurifondidest 10 miljardit eurot vabaks, olid omavahel seotud?

Küll aga on neid asjaolusid arvestades seda kummalisem tõik, et aasta teises pooles on Euroopa Liidu eesistuja Ungari. See on aga Loonela ja Pakosta arvates hoopis positiivne, sest eesistujal on peale uue parlamendi valimist keerulisem oma ideid teostada, sest värskelt ametisse saanud inimeste töö alles loksub paika.