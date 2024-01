Õpetajad: Eestis on kombeks taotleda põhjamaade heaoluühiskonda, aga soodsate lahendustega - ka hariduses

Professionaalse arengu ja tunnustuse kõrval on oluline selge palgamudel, mis võimaldab pikema vaatega mõista nii tööturule siseneval kui seal oleval õpetajal, millised on tema võimalused palgatõusuks. Eestis ei määra õpetaja palka mingil moel kogemus ega kompetents. See tähendab, et palk ei muutu aastate lõikes kuidagi, vaid ainus võimalus palgatõusuks on juba niigi lõhki paisunud normkoormusele lisatunde juurde võtta. Õpetajatel on vaja kindlust, et tööpostil „arenemine“ ei ole ainult rohkemate ainetundide andmine.