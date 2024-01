Andres Kaarmann: mõistan soovi karistada valelikke poliitikuid, kuid nemad pole suurimad kannatajad

Seepärast leian, et töörahu taastamise esimeseks eelduseks peaks olema oma eksimuse tunnistamine ja vabandamine. Kõigi valimiste eel teadvalt katteta lubadusi jaganud erakondade esindajate sõnavõtud algama vabandusega: „Head haridusinimesed , palume vabandust, et teile häälte saamise nimel vastutustundmatult valetasime“. Alles seejärel saaksime usalduslikult hakata rääkima asjast.

Peame endale aru andma, et õpetajate streik ei ole suunatud mõne orjapidajast vabrikandi või ihne töösturi vastu. Ei ole ühelgi poliitikul ega erakonnal isiklikku raha, mida lubada või jagada. See kõik on meie kui maksumaksjate ühine raha. Ehk isegi kui pahameele põhjustajaks on sõnamurdlikud poliitikud, kahjustab streik Eesti riiki ja inimesi. Ja oleme ausad, sedasama Eesti riiki, kelle hariduskulud sisemajanduse kogutoodangust on juba aastaid olnud Euroopa ühed kõrgemad.