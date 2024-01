Õpetaja: mind streigi nõue ei kõneta - matemaatiku pilgu järgi pole õpetajate nõudmine loogiline

Viimased kaks kuud kuulen päevast päeva ja loen, kuidas õpetajad otsustasid, õpetajad arvavad, õpetajad ei ole nõus. Mina ise õpetajana ei ole küll otsustanud või arvanud! Olen aru saanud, et massimeedias on Eesti Haridustöötajate Liidu juhi Reemo Voltri isik asendatud sõnaga „õpetajad“, aga nii ühiskondlik pahameel kui ka heakskiit on suunatud õpetajatele.