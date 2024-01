KOLUMN | Edward Lucas: Venemaa ei tahtnud rahulepingut

See raamat peaks olema iga lääne otsustaja laual. Lugeda on neil raamatut raske, aga see pole autori süü: The Wall Street Journali väliskorrespondent Jaroslav Trofimov kirjutab hästi: selgelt, elavalt ja analüütilises plaanis veenvalt. Lääne otsustajate probleem on argpükslikkus, millele Trofimovi raamat heidab sünget valgust. Ukrainlased maksavad selle tagajärjel koletut hinda.