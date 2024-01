Esimene streigipäev. Teismeline: valitsus on süüdi!

Soovitasin ohvreil seepeale kirjutada kaja.kallas@valitsus.ee, et kurta, mis juhtub nendega selle tõttu, et õpetajatele ei raatsita palka maksta. Pehmenduseks lisasin, et ma ei parandaks neis kirjades ortograafiat, sest see kiri võikski näidata, et kooliharidust on veel vajaka. Vead parandaks pärast koos siis, kui kiri oleks saadetud – analüüsi ja ärajäänud tundide „asemel“. Streigiohvrid olid algul küll väge täis – õpetajad peavad teenima üle keskmise palga, nad on ju üle keskmise targad – ja muud taolist, aga kirjutada siiski ei julgenud. Ju ma ei ole kodanikujulgust jõudnud lastes nii palju kasvatada.