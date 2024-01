Berk Vaher: praegu on aeg tõsiselt ümber hinnata, mida on „heaks eluks“ päriselt vaja ja mida mitte

Reedel saab avapaugu kultuuriaastaprogramm Tartu 2024, kui Emajõe kallastel rullub lahti avatseremoonia „Kõik on kokku üks!“. Teekond Euroopa kultuuripealinnani on olnud pikk, 2011. aastal jäi tiitel Tartule kättesaamatuks, kuid 2019. aastal langetati otsus, mis lubab tänavu peale Austria Bad Ischli ja Norra Bodøle ka Tartul Euroopa kultuuripealinna tiitlit kanda. Milline on olnud teekond ja milline on praegune seis, selgitab loomingulise tiimi vedur kirjanik Berk Vaher.