Andres Laisk: haldusreform on endiselt pooleli - mõnedes omavalitsustes käib muudatuste tegemise asemel poliitiline vägikaikavedu

Alustuseks olgu üteldud, et 2017. aastal läbi viidud omavalitsuste haldusreform oli vältimatult vajalik ja õige asi. 216 omavalitsuse asemel jäi alles 79, mis on märkimisväärne muutus haldusmaastikul. Oluliselt tõusis keskmine elanike arv omavalitsustes ja sellega oleks pidanud paranema märgatavalt ka maksubaas. Paraneski, aga ilmselt mitte piisavalt, sest täna, kuus aastat hiljem räägime me teravamalt kui kunagi varem, et meil on omavalitsusi, suurusjärgus 20, kes ei tule endaga toime. Ja erinevalt haldusreformieelsest ajast on poliitiliselt tasandilt välja öeldud, et nende omavalitsuste päästmiseks tuleb koheselt võtta suurema tulubaasiga omavalitsustelt raha vähemaks ja suunata see nõrgematele.