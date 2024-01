Õpetaja: lõpetage streikimine, piinlik hakkab!

Kõik me tahaksime rohkem palka. Näidake valdkonda, kuhu pole raha juurde vaja. Õpetajatel on õigus, et haridus on investeering tulevikku, aga seda on ka tugev majandus. Ilma tugeva majanduseta ei saa kellelegi midagi pakkuda. Juba praegu on riigieelarves 400 miljoni euro suurune auk, mis suureneb veelgi, kui õpetajate palka tõsta.