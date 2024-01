Mullu novembri seisuga on Euroopa Liidus üle nelja miljoni Ukraina sõjapõgeniku. Kõige rohkem on neid Saksamaal (u 1,2 miljonit) ja Poolas (955 000). Seni on üle Euroopa toetus põgenikele olnud suur, kuid uuringud näitavad, et see väheneb.