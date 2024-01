Kai Part: kas naiskosmonaut ei pea menstruatsiooni pärast muretsema?

Naiste seksuaaltervis on läbi ajaloo olnud seotud väärinfo, tabude ja müütidega, millest suur osa on kas takistanud naiste abistamist või olnud suisa kahjulikud. Oli aeg, kui usuti, et kogu naise tervis ja olemus on emaka mõju all. Emakas oli müütiline ja ohtlik organ, mis naise kõhus ringi liikus ning lämmatas olenevalt sümptomitest kas kopse, maksa või teisi siseorganeid. Ainus ravi oli abiellumine ja seksuaalelu, sest üksnes laste sünnitamine võis ohjeldamatu emaka paika panna.