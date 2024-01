Züleyxa Izmailova: mis siis, kui streik ei saagi läbi?

Kes siis üldse on tänu väärt? Jaak Aaviksoo ütles hiljuti raadios, et laste kvaliteetne haridus seisab kolmel sambal: õpetaja, kool ja pere. Eestis on lastetoetused ja investeeringud betooni olnud Euroopa keskmisest kõrgemad, aga õpetajate väärtustamine on jäänud vaeslapse rolli. Vastupanu õpetajate palga, töötingimuste ja karjäärimudeli soost välja aitamisele on minu jaoks mõistetamatu ja küüniline. Kui sotsid üksteise võidu pakuvad, et streik saab kohe läbi, siis mina küsin vastupidi - mis siis, kui see streik ei saagi läbi?