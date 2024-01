Päästeamet suudab tagada kriisivarud 10 000 inimesele. Eesmärk on varusid paari aastaga kolmekordistada

Päästeameti haldusosakonna logistikatalituse juhataja Mait Soolepp nendib, et inimeste teadlikkus sel teemal on kehv, ent alguses peab inimene ise hakkama saama, sest riik tuleb appi just suurte kriiside puhul. „Eesti riik ei suuda kunagi tagada kõigile inimestele teatud varusid. Inimesed ja kohalikud omavalitsused peavad siinkohal tegema koostööd. Meie eesmärk on ikkagi see, et kui on midagi suuremat, siis tagada just esmavajalik suuremale grupile inimestele,“ ütleb ta.