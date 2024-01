Joonas Veelmaa võitis Euroopa luuleprõmmu

Belgias Antwerpenis De Singeli kontserdisaalis toimunud Euroopa luuleprõmmu meistrivõistlustel osales 31 luuletajat 31 Euroopa riigist. Võitjaks tuli 2022. aastal debüütkogu avaldanud luuletaja Joonas Veelmaa. See on esimene kord, kui kõrge tasemega Euroopa finaalis pärjatakse meistritiitliga Eesti luuletaja. Eriline on võit ka seetõttu, et kunagi varem pole Euroopa prõmmul olnud nii suurt osalust – päris esimest korda osalesid sel aastal võistlusel Läti, Rumeenia, Ukraina ja Šotimaa.