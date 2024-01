Kaisa Kuslapuu: vana tuttav imestas, et kuidas ma olen mingi bändi ees, olin ju kunagi sihuke vaikne hiireke

Ka näiteks bändi logo on pärit otsekui muust maailmast – sest kas keegi on enne kohanud madu, kelle keel on mitmeharuline ja taguots võinoakujuline? „See on väike sõnamäng – ussnuga, mitte pussnuga. Võinuga on hästi mõnus – teist sarnast füüsilist kogemust on raske leida, kui sa määrid võid sooja saia peale. Kui meil logo vaja oli, siis mul oli tol momendil täielik obsessioon võinugadega,“ naerab Kaisa. „Tekst on nagu nuga, aga samas ei torka sind, vaid on selline natuke omamoodi.“