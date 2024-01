SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa on kimbatuses – Põhja-Korea mürsud ei kannata kriitikat

Samas ei ole viimastel päevadel Venemaa soomustehnika hävitamisega muret väga olnud, Venemaa jalaväe lahingumasinaid on Ukraina armee andmetel hävitatud vaat et rekordkoguses sõja algusest saadik. Ukraina armeel ei ole ka suurt puudust tankitõrjevahenditest, küll aga on nappus suurtükimürskudest, samas kui Venemaa ründab piki rindejoont väikeste jalaväe gruppidega, mis sunnib Ukrainat niigi kasinaid ressursse veelgi laiema ala peale ära jagama.