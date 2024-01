Pikkade läbirääkimiste käigus on Türgi Rootsilt nõudnud, et nad tõhustaksid võitlust terroristlikuks organisatsiooniks peetava Kurdistani Töölispartei (PKK) vastu ja annaksid selle liikmeid välja. Samuti on tõstatatud koraani põletamise teema ja nõutud sidemete katkestamist Süürias tegutseva kurdide omakaitse YPG-ga, millel arvatakse olevat Rootsis tugev toetus.