Teistmoodi presidendiball. Kes võidab, kes kaotab aasta suurest moepeost?

Moelooja Aldo Järvsoo tunnistab, et riigikogu liikmete kutsumata jätmine mõjutab kindlasti moeloojate sissetulekut, kuid toob esile, et veelgi rohkem mõjutab neid see, et tänavu saabusid kutsed viimasel minutil. Sama nendib Liisi Eesmaa. „On kliente, kes teadsid, et nad saavad oma ameti tõttu kindlasti kutse, seega jõudsin paar kleiti ette teha. Ühele prouale tegin kleidi ja ta plaanis minna, kuid ütles, et kui sinna ei kutsuta, kutsutakse mujale,“ räägib Järvsoo.