Haley toetajad ei lasknud ennast kaotusest morjendada, vaid tundsid hoopis elevust, et kahe kandidaadi tulemuste vahe oli nii väike. „Ta tegi New Hampshire’is seda, mida vaja, et järgmiste eelvalimistega osariigid talle ja tema sõnumile tähelepanu pööraksid,“ ütles Politicole New Hampshire’i osariigi Keene’i linna meer George Hansel.