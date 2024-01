„Lavaehituspartnerid ütlevad, et see on ilmselt suurim lava, mis kunagi vee kohale on ehitatud.“ Mida oodata Tartu 2024 avatseremoonialt?

„Just tulin platsilt. Täna (vestlus toimus teisipäeval – M. R.) toimuvad esimest korda proovid koos kõikide osatäitjatega. Kõik on lavatehniliselt üles ehitatud, televisioon on ennast kahele poole jõge lahti pakkinud,“ kirjeldab Tartu 2024 peaprodutsent Heigo Teder (42) tarmukalt. Reedel saab Tartus kohapeal, aga ka teleekraanidel näha kultuuripealinna aasta suurejoonelist avalavastust „Kõik on kokku üks“, mida Teder võrdleb mastaabilt olümpiamängude avatseremooniaga. „Olümpiamängude avamine peab isegi spordikauges inimeses tekitama selle fluidumi, et oh kui äge riik. Kultuuripealinna tiitliaasta puhul on samamoodi: ükskõik kuhu meie telepilt jõuab või kes meid külastab, peame näitama, et Eesti on koht, kus tahaks ära käia.“