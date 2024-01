Esper Linnamägi: kultuur on oma olemuses valdkondade liitja, majanduse elavdaja ja kasvu tooja

Veel kaks aastat tagasi võisime arvata, et suur sõda inimeste vahel muutub pigem ebausutavaks. Pragmaatilise turumajanduse toimimise tingimustes kaalus koostöö üles hävingu teele minemise. Lääne väärtusruumis olevate riikide eelarvete põhifookus ei ole aastakümneid enam olnud suunatud militaarkuludele, vaid hoolekandele ja haridusele. Meie julgeolek ja demokraatlikul korraldusel põhinevad riigid, lääs – mistahes oleks täna demokraatia tegelik sisu – peavad enesekaitseks hakkama taas (võidu)relvastuma. Raha läheb hariduse ja kultuuri asemel „rauda“: innovatiivsesse respekteeritud militaarvaldkonda. Inimese ja tema loomuse areng on 21. sajandi algul teel kuhugi tagasi. „Kuid sõda ja rahu on ju lõpuks siiski inimeste otsus, mitte planeedi loodusjõudude pealesurutud paratamatus.“ (Y. N. Harari, 2022)

Juurte tundmine kui julgeoleku alus

Julgeoleku ja kaitsetahte alus on enda juurte tundmine ja hoidmine. Meie armsas riigis elavad paljud inimesed teises inforuumis ja ajalookäsitluses. Kui peaks toimuma käimasoleva sõja eskalatsioon, on meie probleemide hulk automaatselt laiem. Oleme venekeelsete eestimaalaste sidususe loomes siiski üsna ebaõnnestunud. Üksteist lõputult mineviku tegemata jätmistes süüdistamata saame aga vaadata edasi. Ja tegutseda. Integratsiooni saab ja peab looma pehmete väärtuste kaudu, sest need on ühiskonnas nagunii defitsiidis. Meie võimalus on teha seda samuti maailmatasemel eesti kultuurikollektiivide kaudu. Kultuur on oma olemuses valdkondade liitja ja majanduse elavdaja ning kasvu tooja, kuid see peab toimima süsteemselt, kogu aeg, mitte üksikute projektidena ajas. Ida-Virumaa tegelik kaasamine meie kultuuriruumi on meie kultuuri toimemudeli tähelepanu vääriv väga tähtis osa. Miks ei võiks integratsiooni aktiivse, siduva ja riigi toetatud osana tegutseda Narva Aleksandri kirik? Kontserdipaik, elamuste ja lõimumise looja.