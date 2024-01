Kristjan Järvan: mRiik on hea, aga valimisrakenduse äpipoodidele usaldamise riski ei tasu võtta

Ma ei hakka eitama - kui septembris tuli uudis, et mRiigi rakenduse arendus on pandud pausile, tabas mind pettumus. Pidi saama ju mRiigist suunanäitaja kogu digiriigile, kuidas funktsioonide kuhjamise ja keerukuse lisamise asemel tuleks võtta hoopiski suund kasutajamugavusele ja kodanikele väärtuse pakkumisele. Seepärast on mul siiralt hea meel kuulda, et ka praegune valitsus on siiski mRiigi kontseptsiooniga otsustanud jätkata ja avanud uue etapi.