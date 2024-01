Aleksei Jašin: hariduskriis pole vaid Eesti 200 või haridusministri probleem - ka teised ministrid peavad appi tulema

Streigi lõpetamiseks ja töörahu taastamiseks peab valitsus leidma kohe 10,8 miljonit eurot õpetajate töötasu täiendavaks tõstmiseks käesoleval aastal. See on ka eelduseks, et haridus- ja teadusministeerium saaks pidada läbirääkimisi Eesti Haridustöötajate Liiduga ja kohalike omavalitsustega. Eesmärgiks on sõlmida hariduslepe ning leppida kokku meetmetes, mis toovad meid hariduskriisist välja.