Narva on neil päevil õpetajate streigi kurb „antiliider“. Leiab vaevalt paarkümmend õpetajat, kes on üleeestilise streigiga ühinenud. Seejuures on enamik neist riigigümnaasiumitest. Munitsipaalkoolide neljast streikivast pedagoogist kolm on aga siia saabunud eesti keele õpetajad.